（泥くささ大切に/WEST./藤井流星/）WEST.の藤井流星（32）が4月12日スタートのテレビ朝日系ドラマ「エラー」（日曜後10・15）に出演する。畑芽育（23）と志田未来（32）のダブル主演作。母を失った娘（志田）と、その母を死なせてしまった女性（畑）が真実を知らぬまま友情を育んでいく物語だ。藤井は女性の先輩かつ恋人役で、心に抱える過ちが主人公2人の関係に影響を及ぼしていく。「愛情深い一方、誰もがどこか