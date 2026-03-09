◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）まさに、侍のジョーカーだ。2―1の8回にマウンドへ上がった侍ジャパンのロッテ・種市は先頭のケネリーを3球三振。最後は鋭いスプリットでバットに空を斬らせた。続く24年の全米ドラフト全体1位のバザナは遊ゴロ。ミードは154キロ直球で空振り三振に仕留めた。連投で「ブルペンの時はちょっとだけ疲れているな」と疲労も感じていたが、「そんなことは言ってい