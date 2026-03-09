◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）笑顔の天皇ご一家に、侍ジャパンの井端監督は頭を下げた。1次ラウンド1位突破を決め「天皇、皇后両陛下の前でプレーできたのは選手たちも喜んでいる。良い試合を見せたいという気持ちで、勝てたことに喜びを感じる」と穏やかな表情で語った。通算6大会で唯一、現役時代にWBC出場経験のある監督として臨んでいる。13年の準決勝プエルトリコ戦。メジャー最高峰