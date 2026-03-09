◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）侍ジャパンは8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドでオーストラリアを4―3で下し、3連勝で1次ラウンドC組の1位突破を決めた。天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが観戦された「天覧試合」。野球の国際試合では1966年11月の日米野球以来、60年ぶりとなった。先制を許したが、1点を追う7回にレッドソックスの吉田正尚外野手（32）が逆転で決勝