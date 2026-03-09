◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）これぞ凱旋登板。侍ジャパンのロッキーズ・菅野が東京ドームに帰ってきた。指揮官から登板日を伝えられて以降、待ちわびていたマウンド。「東京ドームで投げられるというのを、かみしめて今日を迎えた」。思いは初回から投球に表れた。井端監督は「初回からあれだけ声を出して投げる菅野を初めて見た。凄く頼もしく見えた」と称えた。スプリット、カットボー