◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）オーストラリア戦のウイニングボールが、侍ジャパン・井端監督のサイン入りで9日から野球殿堂博物館（東京ドーム21番ゲート右）で展示される。同博物館は企画展「侍ジャパン、世界一への挑戦2026」を5月6日まで開催中。過去の優勝トロフィーや、台湾戦、韓国戦と合わせて今大会1次ラウンド3個のウイニングボールが並ぶことになる。