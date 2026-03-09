中国商務部（省）の王文濤部長は6日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済をテーマとした記者会見で、「商務部は今年、生産のためのサービスと生活のためのサービスを統合的に計画し、サービス貿易の発展に力を入れる。ビザ（査証）免除などの政策を上手に用いて、旅行サービスの輸出を拡大し、文化、中医薬、外食といったサービスの輸出のポテンシャルを掘り起こし、医療や健康など質の高い生活のためのサー