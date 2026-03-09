◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）侍ジャパンのブルージェイズ・岡本は試合前の円陣で声出し役を務めた。初戦の牧、2戦目の村上の後を受け「菅野先輩めちゃくちゃ緊張していたんで早めに援護、皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう」。巨人時代の先輩を好守備でバックアップし「懐かしい気持ち」と笑顔を見せた。打撃では2四球を選んだが、2打数無安打。菅野からは「緊張感なくて