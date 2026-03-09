◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）チーム打撃で貢献した。侍ジャパンのDeNA・牧は2―1の8回無死二塁から低めツーシームを叩きつけて一ゴロ。直前で二盗を決めた周東を三塁に進め、追加点を呼んだ。「1点差だったので、とにかくいい形で後ろに渡せるように。あれしかなかった。1位通過できて良かった」。4回2死満塁で打者・大谷の好機では二塁走者でけん制死。「悪い流れになった反省はある。