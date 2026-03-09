◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）3場所連続優勝と初の綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は小結・若元春（32＝荒汐部屋）を力強く寄り切り、白星発進した。昨年春場所の新入幕から3勝3敗と苦手の初日を最高の形で突破した。両横綱は明暗が分かれ、豊昇龍（26＝立浪部屋）は新小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）を寄り切ったが、大の里（25＝二所ノ関部屋）は平幕・若隆景（31＝荒汐部屋