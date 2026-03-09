官邸主導の政策決定にこだわって、歴代の政権が内閣官房などにその時々の政策テーマに関する会議を次々に設置した結果、組織が肥大化したのは否めない。効率的な行政運営のため、必要性が薄れたり、政策目的が重複したりしている会議を統廃合するのは当然である。政府が、内閣官房と内閣府の６９の会議について、「一定の役割を終えた」として順次廃止することを決めた。今後２年かけて他の会議も統廃合を検討するという。