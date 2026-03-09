◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが、バックネット裏の貴賓席から観戦された。宮内庁によると、野球の国際試合の「天覧試合」は66年11月6日の日米野球、全日本―ドジャース戦（後楽園）以来、60年ぶり。試合前には井端監督、山本、近藤と懇談し、開始約30分前に来場した様子が大型ビジョンで紹介されると、ご一家は客席に手を振り、客席から拍手と歓声が上がった