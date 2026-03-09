１次ラウンドＣ組で苦境に立たされている韓国は、８日の台湾戦（東京ドーム）で延長１０回タイブレークの末に４―５で惜敗。前夜の日本戦に続く痛恨の連敗を喫した。試合後、責任を背負い込み人目をはばからず号泣した主軸の金慧成（キム・ヘソン）内野手（２７）の姿は、敗戦の悲劇とともに大きな反響を呼んでいる。そんな韓国の至宝と侍ジャパンの絶対的存在である大谷翔平（３１）には、ドジャースのチームメイトという関係