◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）侍ジャパンの巨人・大勢が3点リードの9回から連投のマウンドに上がった。先頭のホワイトフィールドを遊ゴロに仕留めたが、A・ホールに一発を許した。2死後にはウィングローブに左翼席へ運ばれ1点差に迫られた。何とか逃げ切り、2試合連続セーブ。吉見投手コーチは「皆さん打たれるとああだこうだ言いますけど、勝てばいいので。しっかり仕事はしてくれた。