「オープン戦、オリックス０−１ソフトバンク」（８日、京セラドーム大阪）オリックスは“侍斬り”を果たした田嶋＆寺西のコンビが躍動した。昨年の日本一打線を相手にオープン戦初先発した田嶋は３回無失点。２番手で登板した２年目・寺西は１失点ながら得意のフォークを駆使し４回で７三振を奪う快投を演じた。この２人、２日の侍ジャパンとの強化試合で勝利に大貢献。田嶋は大谷を空振り三振に仕留め２回無失点、寺西も初