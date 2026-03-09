［東日本大震災１５年］復興の岐路＜３＞東京電力福島第一原発に隣接する中間貯蔵施設（福島県大熊町、双葉町）。約１６平方キロ・メートルの広大な敷地には、除染土を埋めて整地した区画が広がり、遮水シートなどで覆った状態で管理されている。「ここが最終処分場になりかねない」。大熊町の敷地内に土地を所有し、福島県いわき市で避難生活を送る男性（８１）は危機感を抱く。２０１１年３月の原発事故後、放射性物質が付い