◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）侍ジャパンのカブス・鈴木誠也は過去2試合の3番から2番に打順が変わり、1打数無安打で3四球だった。「別に何も変わらない。いつも通り自分なりのプランを持って打席に入ろうと思った」。8回は目の前で大谷が敬遠。冷静に押し出し四球を選び、結果的に大きな1点になった。重圧がかかる大谷のすぐ後ろの打順。「（敬遠の時は）ちょっと準備が慌ただしくなる。