「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・最終日」（８日、琉球ＧＣ＝パー７２）首位から出た昨季の年間女王、佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１６アンダーに伸ばして今季の開幕戦を制した。ツアー通算５勝目。昨年末に死去した師匠のジャンボ尾崎さん（享年７８）に捧げる優勝となった。１打差の２位は永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ。天に向け、拳を振った。