◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に暴力を受け、相撲協会から聴取を受けた伯乃富士が謝罪した。はたき込みで敗れた欧勝馬戦後の支度部屋で「ご迷惑、ご心配をおかけして申し訳ない気持ち」と話した。大阪入りは初日2日前の6日。調整不足も不安視される中、取組では厳しい立ち合いから攻め込む場面もあった。左足の親指付近のケガは「昨日までは大丈夫だった」と