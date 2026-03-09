アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の菊池風磨がファンクラブイベント「おふうかいＶｏｌ．３」で見せた行動が話題になっている。きっかけは、Ｘユーザーのある投稿だった。そこにはこうつづられていた。「菊池風磨さんへ３月４日ファンイベントに白杖を持って参加した子の親友ですほぼ見えないため、お見送り会でのやりとりも諦めてた彼女ですが、目の前を通り過ぎる時、『（僕は）ここに居ますよ。楽しかったですか？