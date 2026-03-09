３・８東京ドームは野球という競技が持つ特別な重みと、春の訪れを告げるような華やかさに包まれていた。第６回ＷＢＣ１次ラウンドＣ組で侍ジャパンは８日、オーストラリア戦に臨み、４―３で逆転勝ち。同組１位突破を決めた。この日は天皇、皇后両陛下と長女の愛子内親王殿下がご来場される「天覧試合」として執り行われた。国際大会での天覧試合は１９６６年１１月６日の全日本対ドジャース戦以来、実に６０年ぶりの歴史的な