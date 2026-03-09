【モデルプレス＝2026/03/09】アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのが、3月9日発売の「週刊プレイボーイ」12号（集英社）の表紙に登場。美しいバストを披露している。【写真】23歳現役アイドル、美ボディ際立つビキニショット◆姫野ひなの「週プレ」表紙登場姫野はアイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、メンバーカラーは青色。現在は「週プレ」をはじめとした雑誌に多数登場し、今後の活躍が楽しみな次世代ヒロインだ。今号