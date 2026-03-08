高速道路の本線脇に設置されたバス停のような施設は「高速バスストップ」と呼ばれ、一般車両の進入は原則として認められていません。 正当な理由なく立ち入ると、通行区分違反となり、違反点数1点と反則金6000円（普通車）が科される可能性があります。 一見すると空きスペースのように見えますが、むやみに入るのは危険です。 高速道路を走行していると、SAやPAではない場所にポツンと設置されたバス停を見かけることが