◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が８日、阪神とのオープン戦（甲子園）で先発。３回１安打無失点の好投で、２年連続の開幕ローテ入りへ前進した。最速１４７キロを計測した直球で押し、スプリット、スライダーなどの変化球を織り交ぜて凡打の山を築いた。阿部監督も「（開幕ローテに）入ってくる可能性はある」と順調に調整を進めるベテラン右腕を評価。北海道・駒大苫小牧時代に全国制