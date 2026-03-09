ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）が、４月１２日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）に出演することが８日、分かった。女優・畑芽育（２３）と志田未来（３２）がダブル主演する本作は、ある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・未央（志田）が出会い、罪と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンス。藤井は、ユメの会社の先輩で恋人の佐久間健司を演