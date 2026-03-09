◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）極限まで集中力を高め、初球を狙い澄ましたかのように振り抜いた。佐藤輝明内野手（２６）は二塁ベース上で万雷の拍手を一身に浴び、喜びに沸く一塁ベンチに向かって“お茶たてポーズ”を繰り返した。「積極的にいくのは自分の持ち味。そこが出せて良かった。勢いのままにいけた」。プロ入り後の代打安打は新人だった２１年の１本のみ。勝負強さを発揮