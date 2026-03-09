◆オープン戦オリックス０―１ソフトバンク（８日・京セラドーム大阪）オリックス・寺西成騎投手（２３）が、開幕ローテーション入りへまたアピールに成功した。２日に行われたＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラドーム大阪）では２回をパーフェクト。大谷、鈴木、吉田のメジャー組を封じたことで名前を上げた。この日は４回から２番手で登板し、４回を１失点、４者連続を含む７奪三振。大舞台を経験した右腕の存在感が増して