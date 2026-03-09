◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）第６回ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）が８日、行われ、日本はオーストラリアとの接戦を４―３で制し、Ｃ組１位で６大会連続の８強進出を決めた。１点を追う７回２死一塁、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）が２試合連発となる決勝の逆転２ラン。３戦連続で「４番」を任された“ＷＢＣ男”が、天皇ご一家が観戦された、国際大会６０年ぶりの「天覧試合」で