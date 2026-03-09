大分在住のタレント「まっち」こと町田千歩（34）が結婚したことが8日、明らかになった。相手は1歳年下の銀行員で、半年前に知人の紹介で知り合って交際を始めゴールインした。今月5日に大分市役所に婚姻届を提出した。臼杵ケーブルテレビでリポーターとして活躍中の町田は「夫は銀行員ですが、握力が83キロもあります（笑い）。同じく“交際6カ月婚”の母が昔から『千歩ちゃん、結婚は2週間あったらできるよ』と言っていて、信じ