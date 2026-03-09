タレント熊切あさ美（45）と演出家マッコイ斎藤（56）のYouTube「熊切マッコイの不毛な時間」をスタートした。7日にアップされた初回は、熊切がマッコイの事務所に乗り込んでYouTubeの演出を直談判。マッコイが「俺は男臭しかしない、工事現場みたいなやり方ですから。メークなんかいらないから、早く（カメラを）回させろっていう感じだから」と断ると、熊切は「スッピンもOKですから」。熊切が「動物の赤ちゃんとか」と企画案を