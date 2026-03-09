◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）若隆景は年6場所制となった1958年以降では歴代9位の年長初金星を挙げた。立ち合いから頭をつけて大の里の上体を起こし、低い姿勢で力強く押し出した。「集中して土俵に上がれた。初日からいい相撲を取れて良かった」と手応えを示した。今場所から締め込みを鮮やかな青色から濃紺に替えて心機一転。「まだ始まったばかり。気を引き締めて明日からも、また集中して