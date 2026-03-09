共に元AKB48で女優の大和田南那（26）と藤園麗（21）が8日、都内でダブル主演を務めた千葉テレビ連続ドラマ「徒然なるままに、短歌部。」舞台あいさつ＆上映会イベントに出席した。同名小説原作の謎解き学園ミステリーで、2月に放送。この日は全話をつなげて上映した。千葉県出身の大和田は「チバテレに出るのは久々で、身内も大喜びでした」と笑顔。24年6月に結婚した動画編集などで働く4歳上の男性「きーちゃん」も「見てくれて