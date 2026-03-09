◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国１２―１オランダ＝７回コールド＝（８日・米マイアミ＝ローンデポパーク）優勝候補のドミニカ共和国がオランダ相手に序盤から猛攻。４本塁打すべてが、走者を置いた場面で飛びだす効果的な一発攻勢でオランダにコールド勝ちした。１回にゲレロ（ブルージェイズ）の左翼へのタイムリーと内野ゴロで２点を先取し、３回以降は一発攻勢だ。３回はゲレロが左翼席に１号２ラン（飛距離