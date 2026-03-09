◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節福島4―2長野（2026年3月8日とうスタ）J3福島の元日本代表FW三浦知良（59）が8日、ベンチ入りしたホーム開幕戦となる長野戦で途中出場。J公式戦最年長出場記録を59歳10日に更新した。激しいスライディングでチャージをかけるなどチームの今季初勝利に貢献。詰めかけた約5000人のサポーターからは大声援を受けた。今季ホーム初戦で試合前には東日本大震災の被害者へ黙とうがささげら