[3.8 FA杯5回戦 リーズ 3-0 ノリッジ]リーズは8日、FAカップ5回戦でノリッジ(英2部相当)と対戦して3-0で勝利した。MF田中碧はリーグ戦6試合連続出場なしとなっているなか、2月15日に行ったFA杯4回戦以来となる出番として先発出場。中盤の底でビルドアップに関わるプレーや素早い攻守の切り替えで球際を戦うシーンのほか、得点に繋がる縦パスを入れる場面も見せた。リーズは前半19分、DFジャカ・ビヨルのロングボールに反応した