◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国4―5台湾（2026年3月8日東京D）韓国が痛恨の連敗を喫した。1点を追う6回1死一塁から1番・金倒永（キム・ドヨン）が逆転2ランを放ち、再び1点ビハインドの8回2死一塁では同点の適時二塁打と何度も追いすがったが、タイブレークの延長10回に力尽きた。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「勝たなければならない試合で、このような結果になり残念」と声を絞り出した。勝てば突破の可能