◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース最終日（2026年3月8日沖縄県琉球GC（6610ヤード、パー72））単独首位で出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算16アンダーで逃げ切り、今季初勝利、昨年10月のマスターズGCレディース以来のツアー通算5勝目を挙げた。88年ツアー制度施行後、前年女王による開幕戦制覇は01、03年の不動裕理以来23年ぶり史上2人目。昨年12