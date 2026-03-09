◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾5―4韓国（2026年3月8日東京D）台湾がWBCで過去4戦全敗だった韓国に初めて勝った。C組では唯一4連戦の過酷日程。24年のプレミア12で世界一に導いた主将の陳傑憲（チン・ケツケン）らは抱き合い、涙を流した。「ケガをしてあまり出ることができなかったが、勝ちたいと思っていた。誰も、チームも、台湾のファンも諦めていない。諦めなかった気持ちがあった」5日のオーストラリア戦で人さし