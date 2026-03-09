【4R】1月2〜4日の前橋で特班に成功した三沢優樹がA級でも通用するパワーを見せつけている。直前の松阪（2月16〜18日）では準決までの2走を先行で連勝。A級初の決勝進出を果たした。アマ時代にロードレースで汗を流したように持ち味は最後までタレない地脚だ。武雄バンクは初登場。64.4メートルとみなし直線距離の長さで有名な当地でも長い距離をもがき切る。「思い切った自力で勝負します」戦法に迷いがない三沢がA級の