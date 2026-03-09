ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が、8日に開幕した。白井が当地のインというだけでもワクワクする。2022年にグランプリを制したからだ。正直、威張れる足はない。それでも、ここまでに調整の時間はかなり残されている。しっかり仕事をこなして逃走態勢を築く。菊地は差しハンドルでどこまで迫れるか。不安は解消された峰も当然怖い。新田は初日連勝の勢いがある。伸びる感じではないので、出足を生かし