◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ11―3イスラエル（2026年3月8日マイアミ）ベネズエラを開幕2連勝へ導いた立役者は3番を打つジャイアンツ・アラエスだ。初回は右中間へ先制二塁打。5回はソロ、6回は3ランを2打席連続で右中間へ打ち込むなど全て長打の4安打で5打点を挙げた。22年からツインズ、マーリンズ、パドレスで3年連続首位打者を獲得した安打製造機ながら、メジャー7年間で通算36発。レギュラーシーズンで一度