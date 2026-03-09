◇第6回WBC1次ラウンドB組米国9―1英国（2026年3月8日ヒューストン）スクバルが米国代表に残る可能性を米メディアが伝えた。初回初球被弾に動じず3回41球で1失点。5奪三振で先発の役割を果たした。当初は今回の登板後にタイガースのキャンプに戻る予定だった。代表の一員として高揚感を覚えたようで試合後に「こうした環境に入り、そこから離れるのは難しい。キャリアの中でも最も難しい決断の一つ」などと語った。昨