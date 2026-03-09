ブロードウェイミュージカル『BOOP! The Musical』が、礼真琴の主演で日本初上陸。邦題を『BOOP！ The Musical ブープ！ザ ミュージカル』として、東京・大阪・福岡にて5〜8月上演されることが決まった。【写真】NYで撮影された礼真琴＆ジェリー・ミッチェル1930年代に米国で誕生したアニメーションキャラクター「ベティー ブープ」。日本では「ベティちゃん」として長く親しまれ、今もファッションアイコンとして世界中で愛さ