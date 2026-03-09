◇米女子ゴルフブルーベイLPGA最終日（2026年3月8日中国・海南島・ブルーベイGC（パー72））最終ラウンドが8日に行われ、首位と4打差の4位から出た昨年覇者の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は3バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの73で回り、通算7アンダーの5位だった。李美香（イ・ミヒャン、32＝韓国）が通算11アンダーで9年ぶりの通算3勝目を挙げた。連覇を狙った竹田は一時トップに並んだが、終盤16、17番でショ