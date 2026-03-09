ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日（日本時間9日）、1次ラウンドA組がプエルトリコのサンファンで行われた。キューバはコロンビアを7ー4で下して無傷の2連勝。コロンビアは3連敗となった。初回に1点を先制されて迎えたその裏の攻撃。キューバの3番に座る日本ハムのアリエル・マルティネスが無死一、二塁からライトスタンドに逆転3ラン。さらに1死から5番アルエバルエナが左越えソロを放ち、一挙4点を挙げた。1