ｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨（３１）が、ブランドアンバサダーを務め、出演するプロテイン「ＶＡＬＸ（バルクス）」の新ＣＭが９日、公開される。アンバサダーとしてのＣＭ第２弾で、日常の何げないエレベーター内を舞台に健康や美容について会話をする中、菊池が「バルクス！」と叫んでアピールしてしまう。「大声を出さなきゃいけないという、照れはちょっとありました」と撮影を振り返り「（カメラ目線での）ウインクは注目