◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第24戦（2026年3月7日フィンランド・ラハティ（ヒルサイズ＝HS130メートル））ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第24戦が7日に行われ、メダル3つを獲得したミラノ・コルティナ五輪後、初戦となった二階堂蓮（24＝日本ビール）は合計270・8点の14位だった。1回目126・5メートルで5位につけるも、2回目119メートルと伸ばせなかった。小林陵侑（29＝チームROY）が合計296・2点で