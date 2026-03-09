【モデルプレス＝2026/03/09】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEと女優の浜辺美波が出演する新TVCM「FANCL SKIN PATCH 登場」篇（30秒）ほか全3篇が、3月9日より全国放映開始される。【写真】ミセス＆浜辺美波、美肌際立つ接近ショット◆ミセス＆浜辺美波、新CMで肌状態をチェック株式会社ファンケルは、日本初のAIを活用して肌の角層を解析する「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」の新TVCMを公開。「FANCL SKIN PATCH」