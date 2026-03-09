国際スキー・スノーボード連盟（FIS）は8日、フリースタイルスキー男子モーグルのW杯で堀島行真（28＝トヨタ自動車）が総合優勝したと発表した。日本男子では初めて、女子を含めても07〜08年シーズンの上村愛子以来、2人目の快挙となった。FISは7日にアゼルバイジャンで14、15日に予定していた2大会の中止を発表。声明の中で今季の総合順位については触れられていなかったが、1日経て順位確定の発表となった。2月のミラノ・コ