元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴がミュージカル「ＢＯＯＰ！ＴｈｅＭｕｓｉｃａｌブープ！ザミュージカル」（５月２７日〜６月２１日、東京・東急シアターオーブほか）で主演を務めることが８日、分かった。退団後初のミュージカルとなる。今作は新作ブロードウェイミュージカル。礼は１９３０年代に米国で誕生したアニメーションキャラクター「ベティブープ」を演じる。物語では白黒アニメの世界から突如現代